Сыктывкар, , 09:07 — REGNUM В Коми приостановила работу шахта «Воркутинская», где ранее произошел выброс метана. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».

"Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы взрыва нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате выброса метана в забое угольной шахты «Воркутинская» погибли два человека. Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники. Шахта эксплуатируется с 1973 года.

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