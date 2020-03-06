Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай выявила грубые нарушения прав граждан, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, коллективное обращение к ним поступило в ходе выездного приёма.

Проживающие в интернате пожаловались, что администрация намерена удерживать из их ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) определённые суммы в счёт оплаты за социальные услуги. С чем они не были согласны.

Прокуроры начали проверку, установив, что решение руководства учреждения грубо нарушает права получателей социальных услуг, являющихся инвалидами и нуждающихся в дополнительной защите государства. Руководителю объявили предостережение о недопустимости нарушения закона о социальном обслуживании граждан.

«Нарушение прав инвалидов и престарелых, проживающих в Доме престарелых, в настоящее время предотвращено. Указанный вопрос находится на контроле прокуратуры города», — добавили в надзорном органе.

Читайте также: Детей-инвалидов на Алтае оставили без бесплатного питания