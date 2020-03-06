Магадан, Магаданская область, , 09:09 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело на бывшего главу Фонда капитального ремонта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а также присвоения имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области.

Читайте также: После проверки КСП руководитель Фонда капремонта Колымы лишился должности

В ходе совместных проверок, выяснилось, что в 2019 году противоправные действия и.о. генерального директора Фонда капремонта Владимира Кабанова, связанные с необоснованным возмещением представительских расходов в командировках причинили ущерб предприятию на 319,9 тыс. руб.

«По инкриминируемой статье за совершение преступлений предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. руб., обязательные, исправительные или принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Кабанов лишился должности после проверки КСП деятельности Фонда капремонта, которым он руководил. Он позволял себе личные траты за деньги фонда. КСП выявила нарушений на 17 млн рублей.