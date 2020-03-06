Иркутск, , 08:59 — REGNUM Бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду оставили под стражей. О продлении срока ареста до 9 мая 2020 года сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на информацию, полученную в региональном СУ СК РФ.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года тогда ещё министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

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