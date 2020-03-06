В компании «Воркутауголь» выразили глубокие соболезнования семьям погибших, а также заявили, что окажут им всестороннюю помощь и поддержку.
«В связи с произошедшим на ближайшие дни в компании отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«В конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, ещё двое работников остались в забое», — говорится в сообщении пресс-службы «Воркутауголь».
В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что ЧП на шахте произошло в 4 часа утра сегодня, 6 марта.
Отмечается, что угрозы взрыва нет.
В Коми после выброса метана приостановлена работа шахты «Воркутинская»
В Коми приостановила работу шахта «Воркутинская», где ранее произошел выброс метана. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».
По данным ГУ МЧС России по Коми, ЧП произошло на шахте «Заполярная-2», блок Воркутинской АО «Воркутауголь».
Шахта эксплуатируется с 1973 года.
В Коми два человека погибли в забое шахты «Воркутинская»
Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники.