На шахте «Воркутинская» в Коми произошёл выброс метана. В момент происшествия в забое находились четыре человека. Два шахтёра в результате ЧП погибли. Всего из 106 работников шахты на поверхность были выведены 104 горняка.

Ликвидация последствий происшествия продолжается.

Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM.

Шахта «Воркутинская». ГУ МЧС по Республике Коми