6 Марта
 
10:10

Сообщение пресс-службы «Воркутауголь». vorkutaugol.ru

9:42

В компании «Воркутауголь» выразили глубокие соболезнования семьям погибших, а также заявили, что окажут им всестороннюю помощь и поддержку.

«В связи с произошедшим на ближайшие дни в компании отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

9:39

Шахта «Воркутинская». vorkutaugol.ru

9:32

«В конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, ещё двое работников остались в забое», — говорится в сообщении пресс-службы «Воркутауголь».

9:30

В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что ЧП на шахте произошло в 4 часа утра сегодня, 6 марта.

9:26

Происшествие на шахте АО «Воркутауголь». 11.mchs.gov.ru

9:25

Отмечается, что угрозы взрыва нет.

9:07

В Коми после выброса метана приостановлена работа шахты «Воркутинская»

В Коми приостановила работу шахта «Воркутинская», где ранее произошел выброс метана. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».

9:02

По данным ГУ МЧС России по Коми, ЧП произошло на шахте «Заполярная-2», блок Воркутинской АО «Воркутауголь».

9:00

Шахта эксплуатируется с 1973 года.

9:00

В Коми два человека погибли в забое шахты «Воркутинская»

Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники.