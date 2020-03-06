Якутск, , 08:50 — REGNUM Суды всех инстанций в Якутии оставили без удовлетворения ходатайство осужденного мужчины на 18 лет и 10 месяцев за убийство и разбой об условно-досрочном освобождении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

В ходатайстве осужденный просил изменить ему реальный срок и заявлял, что трудоустроен, действующих нарушений не имеет, вину признаёт полностью и раскаивается в содеянном.

В суде выяснилось, что за период отбывания наказания в колонии он получил 30 взысканий, характеризуют его отрицательно и считают злостным нарушителем.

«Прокурором дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства. Суд в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении отказал», — пояснили в прокуратуре.

Подобное решение вынесли и в Верховном суде Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН РФ Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.