Владивосток, , 08:53 — REGNUM Авиарейс компании Air Koryo по маршруту Пхеньян — Владивосток планируемый на первые дни марта для вывоза сотрудников иностранных дипломатических миссий, временно отменён.

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В настоящее время нет никакой информации о том, когда будет осуществлён вывоз людей, находящихся сейчас в Северной Корее. В аэропорту Владивостока затруднились ответить на этот вопрос, пишет РИА Новости.

Как рассказал источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток на родину планировали вернуться дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР планирует эвакуировать иностранцев во Владивосток — виной тому распространение коронавирусной инфекции.