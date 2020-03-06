Муйский район, Бурятия, , 08:33 — REGNUM В Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, зарегистрированы сегодня днём, 6 марта.

«Эпицентр находился в 39 км севернее от н.п. Северомуйск Муйского района. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — добавили в управлении.

Спасатели также призвали местных жителей во избежание паники пользоваться официальными сообщениями властей.

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