Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ разыскивают 11-летнего мальчика, который накануне не вернулся домой из школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, начата доследственная проверка.

«5 марта утром мать отвезла его в школу на занятия, а сама уехала на работу. Вечером женщина узнала, что сын не вернулся домой. Классный руководитель мальчика сообщила, что он на уроках в школе в этот день не появлялся», — отметили в ведомстве.

Правоохранители просят помочь граждан, обладающих любыми сведениями о местонахождении мальчика. Приметы пропавшего: европейской внешности, светлые волосы, рост около 130 см. Он был одет в тёмно-зелёную куртку с белыми вставками, джинсы и тёмно-синюю шапку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 2 марта нашли 9-летнего мальчика, пропавшего 27 февраля. Он бродяжничал вместе со сверстником и ночевал у друга семьи.

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