Уфа, , 08:21 — REGNUM Один человек погиб во время пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Центральной в д. Нижнеянактаево поступило на пульт спасателям ночью 5 марта.

Прибыв на место пожара спасатели обнаружили, что горит бревенчатый дом 5×5 метров. Около часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать открытое горение.

Сообщается, что во время борьбы с огнем огнеборцы обнаружили тело мужчины 1962 года рождения.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания.

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