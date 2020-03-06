Москва, , 08:13 — REGNUM В одной из квартир на западе Москвы правоохранители нашли тела двоих человек, сообщает 6 марта «Пятый канал».

Один из погибших — чемпион Украины по быстрым шахматам 2013 года, в 2017 году ему было присвоено звание гроссмейстера.

Второй погибшей оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты, сообщил ТАСС источник в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве следователи проверку по факту гибели супругов, чьи тела были найдены в квартире. Тела мужчины и женщины 1986 и 1987 годов рождения без признаков жизни были найдены 29 февраля в квартире жилого дома на улице Большой Филевской.

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