Воркута, Коми, 6 марта 2020, 08:12 — REGNUM Выброс метана в забое угольной шахты «Воркутинская» в Коми привёл к гибели двух человек. Об этом сообщают 6 марта «Вести».
В момент происшествия в шахте находились 106 человек. На поверхность эвакуировали 43 человек. Обнаружены тела двоих погибших.
Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники. Шахта эксплуатируется с 1973 года.
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