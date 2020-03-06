Владивосток, , 07:57 — REGNUM За неделю на предприятиях Приморья зарегистрировано 4 тяжёлых несчастных случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

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Три тяжелых несчастных случая произошли во Владивостоке в строительной компании «Альянс», где при падении фасадного подъёмника с высоты 15 метров переломы разной степени тяжести получили трое отделочников. Компания «Альянс» отказывается признавать их своими работниками, так как официального подтверждения трудоустройства пострадавшие предоставить не могут.

«Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этого происшествия», — сообщили в ФППК.

Кроме того, в компании «Восточная верфь» при перемещении листового металла перелом костей голени получил 40-летний стропальщик.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение года из-за несчастных случаев на производстве в Санкт-Петербурге погибло 27 работников.