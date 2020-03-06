Амстердам, , 07:36 — REGNUM Прокуратура в Нидерландах 5 марта потребовала приговорить к пожизненному заключению т.н. утрехтского стрелка уроженца Турции Гёкмена Таныша.

Обвиняемый признался, что 18 марта 2019 г. открыл огонь по вагону трамвая в г. Утрехт. В ходе стрельбы четыре человека были убиты и несколько человек получили ранения. Требование прокурора было встречено родственниками жертв, присутствующими в зале суда, аплодисментами.

Прокуратура заявила, что рассматривает действия Таныша в качестве террористического акта. Прокуроры оценивают Таныша как «крайне опасную личность» и предупреждают об опасности рецидива.

По их словам, Таныш явно не сожалеет о содеянном и тем более не испытывает угрызений совести. Они указали, что он наоборот гордится своими действиями.