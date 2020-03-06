Якутск, , 07:21 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении следователя из Верхоянска, который обвиняется в краже вещественных доказательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК республики.

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«В ноябре-декабре 2019 года обвиняемый, будучи в составе следственной группы по уголовному делу, проник в служебный кабинет следственного управления и похитил ценные предметы и вещи, а также деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств. Общая сумма ущерба — более 900 тыс. рублей», — рассказали следователи.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, вину признал, большую часть ущерба возместил. Суд определит меру наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший старший следователь украл из камеры хранения 11 кг кокаина.