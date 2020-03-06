Каракас, , 07:16 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 45-ти километрах к северу от Гуерии. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 91,16 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, однако власти призвали жителей региона быть бдительными из-за возможных афтершоков.