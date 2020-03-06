Хабаровск, , 07:10 — REGNUM В четверг, 5 марта очевидцы рассказали, что в протоке Хохлацкая на реке Амур, в непосредственной близости от села Виноградовка под лёд ушёл автомобиль УАЗ с людьми в салоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Хабаровскому краю.

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По предварительным данным, в машине было два человека, спастись им не удалось. После обследования водолазами выяснилось, что людей в салоне затонувшей машины нет. Она была закреплена тросами для последующей эвакуации. Водолазные работы намечены на пятницу, 6 марта.

«На место происшествия срочно выехали спасатели и инспекторы ГИМС. Автомобиль нашли на расстоянии около 40 метров от берега, он находится на глубине 4 метра», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, под Хабаровском под воду ушёл автомобиль с людьми, никто не выжил.