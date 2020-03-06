Якутск, , 06:49 — REGNUM Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии выявила факт мошенничества и хищения в одном из сельскохозяйственных кооперативов района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

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В ходе следствия выяснилось, что в 2019 году сельхозпредприятие получило субсидии на компенсацию затрат по производству и переработке сырого молоко.

Пр итогам года, в ходе проверки прокуратура установила, целевой субсидией руководство кооператива оплатило свои долги другому предприятию, в общей сложности более 1 млн 300 тыс. рублей. Была использована схема мошенничества с фиктивными актами сдачи сырого молока более 30 тонн.

«В результате преступных действий бюджету Мегино-Кангаласского района причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске пойдёт под суд за хищение более млн рублей у клиентов менеджер турагентства.