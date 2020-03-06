Бийск, Алтайский край, , 06:46 — REGNUM Три человека, включая ребёнка, погибли при ночном пожаре частного жилого дома в городе Бийске Алтайского края. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС Алтайского края.

Трагедия произошла в ночь на пятницу 6 марта. Сообщение о пожаре в доме по улице Нижнее-Цесовская поступило в дежурную часть в 3:57 по местному времени. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, дом уже был охвачен огнём.

Для ликвидации открытого горения, площадь которого составила около 60 квадратных метра, пожарным потребовалось около часа. В доме спасатели обнаружили тела троих погибших, в том числе девочки, которая ночевала в гостях у родственников.

В тушении пожара участвовали 17 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Из-за сильного задымления привлекались звенья газодымозащитной службы.

Причины трагедии устанавливают сотрудники следственного управления. Основная версия — неосторожное обращение с огнем.