Шахтёрск, , 06:34 — REGNUM На Сахалине в сеть попало видео, на котором полицейские задерживают мужчину, вышедшего из супермаркета «Русь» в Шахтёрске. Им оказался депутат Углегорского района, начальник охранного агентства Иван Жила.

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В сумке депутата оказалась икра в жестяных баночках, пара шоколадок и лимон.

Управляющая магазином рассказала всю историю «Углегорским новостям».

По её словам в магазине выявили недостачу лососёвой икры, розничная цена за банку — 643 рубля, всего пропало около 200 банок.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, куда пропадает икра и многие другие товары.

«Как правило, он приходил дважды в день, причём на протяжении уже долгого времени. Брал не только икру. Мог взять кондиционер для белья, зубную пасту, щётку, шоколадки очень любил брать, которые дорогие и вкусные. Вообще за один день мог вынести банок 8 икры. Мы не знаем, сколько это продолжалось. Возможно, целый год, утверждать не берусь. По нашим подсчётам, недостача в магазине составила порядка 800 тыс. рублей. Не составило труда опознать и того, кто выносил продукты — это Иван Жила», — рассказали в магазине.

При этом, взятый с поличным, депутат не отпирался и сказал, что украл первый раз — для детей-сирот.

Комизм ситуации в том, что Жила работает в охранном агентстве, которое и охраняет этот магазин.

По данным издания, Иван Жила — депутат Собрания Углегорского городского округа 7-го созыва, член КПРФ, пенсионер. До выхода на пенсию возглавлял Шахтёрское городское отделение милиции, имеет звание подполковника полиции в отставке.

А ИА Sakh.com предположило, что углегорский депутат — клептоман, ведь доход его и супруги позволяет им безбедно существовать.

«Депутат в своё оправдание говорил, что в супермаркете не было корзинок, поэтому продукты он складывал в сумку, а затем, задумавшись, забыл оплатить и вышел», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, у депутата Киевсовета от партии «Солидарность» Георгия Ясинского воры украли часы за 31 тыс. долларов.