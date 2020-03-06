Киев, , 06:02 — REGNUM Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Толпа персонажей, человек 35−40 с битами, представившихся ветеранами «Азова» и прибывшая на автомобилях… с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — написал он.

По словам Бужанского, националисты поджидали его после участия в программе «Народ против» на украинском ТВ. По итогам инцидента он сообщил, что переживает за нападавших, поскольку те могли испугаться своего поступка.

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