Вилючинск, Камчатский край, , 05:50 — REGNUM Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.

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«У обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — заключили следователи.

Установлено, что женщина решила свести счёты с жизнью, и не желая, чтобы после её смерти дети оставались одни и испытывали, неизбежные, по её мнению, жизненные трудности, решила одновременно совершить убийство своих малолетних детей.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Вилючинска, будучи замужем за мигрантом из Узбекистана, на почве ревности совершила убийство своих двоих детей — пяти лет и полуторамесячного младенца. Она их утопила, зайдя в море.

В ходе следствия выяснилось, что супруг имел вторую семью, о чём не скрывал.

Суд Петропавловска-Камчатского признал 21-летнего мужчину виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему вынесли штраф на 3 тыс. рублей и принудительно выдворили из страны.