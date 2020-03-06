Хабаровск, 6 марта 2020, 05:47 — REGNUM Из-за устоявшейся тёплой погоды, опережающей климатические нормы, в Хабаровском крае ожидается преждевременное пробуждение иксодовых клещей, являющихся переносчиками энцефалита.
Читайте также: Учёные расшифровали геном возбудителя новой инфекции, переносимой клещами
Обычно пробуждение клещей происходит в апреле, но повышенный температурный фон изменил ситуацию, пишет Хабаровский край сегодня.
«Клещам достаточно для пробуждения, когда дневные температуры приблизятся к 10-градусной отметке», — рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Куренщиков.
В прошлом году диагноз энцефалита был установлен у пяти человек, каждый сотый исследованный клещ являлся переносчиком опасного заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, учёные смогли расшифровать геном возбудителя новой инфекции, которую способны переносить клещи.