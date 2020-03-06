Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM Туристическая сфера регионов Дальнего Востока, ориентированная на приезжих из азиатских стран, уже ощущает убытки. Руководитель агентства по туризму на Камчатке Алёна Стратонова спрогнозировала, как коронавирус может повлиять на туристическую отрасль региона. По её мнению, ситуация будет сложной.

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«Понятно, что ситуация в предстоящем туристском сезоне будет довольно сложной. Закрытие границ с Китаем уже привело к отмене отдельных групп в весенний период у наших туроператоров. Пока их не так много — это связано с тем, что высокий сезон у нас всё-таки начинается летом. Тем не менее отрасль уже несёт убытки. И если ситуация не изменится, к лету они существенно возрастут», — сказала Алёна Стратонова «Ведомостям».

Она добавила, что аналогичная ситуация может быть и с Южной Кореей, а также с туристами из Европы. Под вопросом и круизные путешествия.

«Вероятно, будем переориентироваться в большей степени на российский рынок», — сказала глава агентства по туризму Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, российский выездной туризм потерял из-за коронавируса около 27 млрд рублей, не считая потерь на итальянском направлении.