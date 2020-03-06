Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM В Южно-Сахалинске более 140 человек на 6 марта, которые прилетели из стран, где распространён коронавирус, находятся на больничном на карантине.

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«Врачи с медсёстрами выходят на плановый осмотр, и пока случаев не было, за исключением одного, когда мы обнаружили, что человек покидал свой дом. Мы привели его, скажем так, в чувство, разъяснили ещё раз, что необходимо находиться 14 дней под наблюдением дома и не контактировать с окружающими. Рассказали ещё раз о том, что нарушение действующего законодательства ведёт к административной и даже к уголовной ответственности», — цитирует министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Ющука Sakhalin.info.

При этом чиновник напомнил, что находясь дома на карантине, человек должен носить защитную маску, чтобы не инфицировать близких.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Южно-Сахалинска 5 марта проходили учения по профилактике распространения коронавируса. По мнению местных СМИ, тренировка прошла не на должном уровне, спецслужбы не могли сопоставить между собой обязанности.