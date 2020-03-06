Хабаровск, , 04:52 — REGNUM Неподалёку от Хабаровска на реке Амур под лёд провалился автомобиль УАЗ с людьми. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как следует из сообщения, трагедия произошла в восьми километрах от села Виноградовка Хабаровского района. По словам очевидцев, в провалившемся под лёд автомобиле УАЗ остались два человека, которые не успели выбраться из него.

Прибывшие на место спасатели обнаружили автомобиль на расстоянии около 40 метров от берега. Чтобы автомобиль, затонувший на глубине четыре метра, не унесло течением, спасатели зафиксировали его тросом. В настоящее время проводится подготовка к проведению водолазных работ.