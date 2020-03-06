Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM Жители Сахалинской области и островной столицы жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеках, кто-то даже мастерит их из марли.

Читайте также: В аптеках Камчатки с февраля нет масок и антисептиков

Впрочем, дефицит масок на Сахалине как и в других дальневосточных регионах создан искусственно — жители в панике сами раскупили защитные средства. Подобная ситуация была после аварии на «Фукусиме-1» — скупали дозиметры и йод.

«В государственные аптеки после 8 марта поступит большая партия масок — около 80 тыс. Частные аптеки заказывают средства защиты самостоятельно. В больницах региона также сформирован запас масок», — рассказали astv.ru в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке маски также были раскуплены населением ещё в феврале.