Мехико, , 04:20 — REGNUM Генеральный прокурор мексиканского штата Мехико Алехандро Гомес Санчес опроверг версию о том, что на погибшего в муниципалитете Валье-де-Браво человека напал лев. Об этом 5 марта сообщает газета Milenio.

«На основе анализа шерсти и оставленных следов… можно предположить, что речь идет о крупной собаке», — говорится в опубликованном заявлении генпрокурора.

Напомним, что в дикой природе Мексики львы не обитают. Ранее высказывалось предположение, что это мог быть хищник, сбежавший с ранчо.

Как сообщало ИА REGNUM, в мексиканском штате Мехико с 4 марта ищут убившего человека крупное животное, предположительно льва. В масштабной операции по поиску хищника участвуют около 250 военных и полицейских, а также сотрудники управления по охране окружающей среды. С воздуха поисковикам помогают беспилотники. В школах района отменены занятия, жителям рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости.

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