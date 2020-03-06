Владивосток, , 04:11 — REGNUM В Приморье грузовик врезался в группу людей, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморского края.

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Водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по автодороге Хороль — Реттиховка — Арсеньев, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине ГАЗ-66 дорожной службы, который от удара откинуло на находившихся здесь же группу дорожных рабочих, после чего ГАЗ-66 врезался в УАЗ.

«Всего в аварии пострадало семь человек: дорожные рабочие и водитель УАЗа. Один человек госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время большого снегопада на дорогах Приморья произошло 160 дорожно-транспортных происшествий.