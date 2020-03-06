Липецк, , 01:58 — REGNUM У жителя Липецкой области, который был госпитализирован 5 февраля, подозрения на коронавирус не подтвердились, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Экспресс-тест на наличие в организме мужчины коронавирусной инфекции показал отрицательный результат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, липчанин в феврале посетил Италию. У него проявились симптомы ОРВИ, поэтому его госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, предварительно изолировав в специальной капсуле.

Читайте ранее в этом сюжете: В липецкую больницу доставили прибывшего из Италии пациента с ОРВИ