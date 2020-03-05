Йоханнесбург, ЮАР, , 23:59 — REGNUM Три шахтёра оказались заблокированы в шахте по добыче золота в ЮАР. Об этом 5 марта сообщает южноафриканская газета Business Day.

ЧП произошло на самой глубокой в мире шахте Мпоненг по добыче золота, принадлежащей компании AngloGold Ashanti. Шахта находится недалеко от Йоханнегсбурга. её глубина достигает 4 км.

Обвал на шахте произошёл в результате землетрясения магнитудой 2,0. Шахтёры в момент подземного толчка находились на глубине 3,5 км. Спасатели успели поднять на поверхность земли четверых рабочих, которые в настоящее время находятся в больнице в травмами.

Ещё трое рабочих остаются заблокированы в шахте, спасателям пока не удалось до них добраться. Работы по спасению людей продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о горном ударе на угольной шахте в Китае, жертвами которого стали четыре человека.

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