Липецк, , 23:04 — REGNUM В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу 5 марта был госпитализирован пациент с симптомами ОРВИ, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

В феврале мужчина был в Италии, поэтому при его госпитализации были усилены меры безопасности. Медики применяли защитные противоинфекционные костюмы, пациент был помещён в специальную капсулу, исключающую контакт с окружающей средой.

В больнице проводится обследование пациента. Также выясняется список лиц, с которыми он контактировал.