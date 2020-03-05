Москва, , 22:44 — REGNUM Оснований для ограничений массовых мероприятий в Москве из-за угрозы коронавируса Covid-2019 пока нет. Об этом сегодня, 5 марта, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введение в столице режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Собянин заявил, что пока ситуация с коронавирусом в Москве спокойная — заболел всего один человек, которые приехал из Италии.

Однако мэр подчеркнул, что Москва — центральный транспортный хаб России и, по всей видимости, избежать новых случаев заражения не удастся.