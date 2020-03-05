Москва, , 22:33 — REGNUM Российского бизнесмена Олега Тинькова почти наверняка ждет экстрадиция в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, к.ю.н. Александр Мугин.

«Во-вторых, скорее всего будет наложен арест на принадлежащие ему акции и другие имущественные активы. Ну и самый пессимистичный прогноз — в случае экстрадиции в США Тинькова все же ограничат в свободе», — считает Мугин.

Он напомнил, что важным моментом в деле Олега Тинькова, который до 2013 года являлся гражданином США и подозревается в неуплате налогов этому государству, является то, что разбирательства инициированы конкретно в отношении него самого как частного лица. К возглавляемым им компаниям нет никаких претензий.

«Однако, многие эксперты полагают, что настоящей целью недоброжелателей являются как раз компании, и через давление на самого Тинькова ущерб будет причинен его бизнесу. В подтверждение данной версии — акции TCS Group Holding Plc уже потеряли 7,2% в цене, а в понедельник бумаги компании продолжили дешеветь. TCS Group старается всячески сделать акцент на том, что разбирательство идет в отношении частного лица, а компании «в стороне», но пока успокоить участников Лондонской биржи получается плохо», — считает адвокат.

Мугин отметил, что налоговые преступления в США считаются одними из наиболее тяжких. В качестве санкций предусмотрено лишение свободы (вплоть до пожизненного) или гигантские штрафы.

«Правосудие за искажение деклараций не щадит никого, реальные сроки получают богатейшие люди и «звезды» (история американского актёра Уэсли Снайпса). Налоговые преступления в этой стране практически не имеют срока давности, за решетку могут отправиться и те, кто утаил доходы лет 30 назад. Судя по развивающимся событиям (санкция на арест, огромная сумма залога, чтобы его избежать), проблемы у Тинькова действительно серьезные. Возможно, ему удастся избежать реального заключения. Но почти наверняка он понесет гигантские финансовые потери: траты на работу адвокатов, штрафы, убытки у возглавляемых им компаний на фоне этого скандала. Что грозит Тинькову? Во-первых, почти наверняка его ждет экстрадиция в США. Во-вторых, своре всего будет наложен арест на принадлежащие ему акции и другие имущественные активы. Ну и самый пессимистичный прогноз — в случае экстрадиции в США Тинькова все же ограничат в свободе», — резюмировал Мугин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Великобритании обязал российского бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.

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