Москва, , 21:14 — REGNUM В Москве власти города ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

«В связи с ростом заболевания во всем мире Москва как центр притяжения огромного количества туристов должна предпринимать всесторонние меры для профилактики распространения вирусных инфекций», — заявили в мэрии.

Речь идет об усиленных профилактических мерах, которые должны позволить контролировать все пути распространения коронавирусных инфекций и обеспечить режим безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией.

Режим повышенной готовности обязывает граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем возвращении на специальную горячую линию. Также режим подразумевает необходимость домашней самоизоляции на две недели со дня возвращения. Таким гражданам будет предоставляться оплачиваемый больничный.

Среди других мер мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение проработать проект быстро возводимого больничного корпуса для пациентов, у которых диагностирован коронавирус COVID-2019. В дальнейшем размещение пациентов с коронавирусом в Инфекционной клинической больнице №1 не планируется.

Также Собянин заявил, что Москва как центральный транспортный хаб России вряд ли избежит новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», — сказано в заявлении Собянина.