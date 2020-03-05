Брянск, , 21:05 — REGNUM Офисное двухэтажное здание загорелось в центре Брянска. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло около 18:41 мск в здании на улице Фокина в Советском районе Брянска. Загорелась кровля и офисные помещения внутри здания. Общая площадь возгорания составила 380 кв. метров.

Из здания были эвакуированы 20 человек. Пострадавших в результате возгорания нет. Локализация пожара произошла в 19:17 мск, в 19:48 пожар был ликвидирован полностью.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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