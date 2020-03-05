Казань, , 20:51 — REGNUM Два человека погибли, трое пострадали в результате падения строительной люльки со строящегося многоэтажного дома в Казани. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Татарии.

ЧП произошло около 18:02 мск на улице Ершова в исторической части города Казани на строительной площадке десятиэтажного дома.

По предварительным данным, строительная люлька с пятью работниками при спуске сорвалась и застряла на высоте пятого-шестого этажей. Люди выпали из люльки, двое из них погибли на месте, двое получили травмы.

Ещё одному работнику удалось удержаться на высоте, он схватился за трос, проник в окно строящейся многоэтажки и смог спуститься самостоятельно. Работник получил травму руки. Спасатели вытащили двоих упавших на землю пострадавших из опасной зоны и передали медикам подъехавшей скорой помощи. К медикам обратился и третий работник.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП.

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