Калуга, , 20:25 — REGNUM Житель Калуги Иван Любшин приговорён Вторым Западным окружным военным судом к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за комментарий с оправданием терроризма в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 5 марта сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката осужденного Татьяну Молоканову.

Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.

В ноябре 2017 года Любшин был оштрафован на 400 тыс. рублей по обвинению в экстремизме и реабилитации нацизма из-за видео и картинки в социальной сети «ВКонтакте».

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