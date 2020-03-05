Киров, , 20:50 — REGNUM Вынужденную посадку совершил вертолёт санавиации с тремя людьми на борту в Кировской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл около 17:30 мск в посёлке Кумены. Вертолёт санавиации совершил экстренную посадку на школьный стадион. На борту воздушного судна находились пилот, врач и беременная пациентка.

Пострадавших в результате происшествия нет. Женщину сразу после посадки направили на автомобиле бригады скорой помощи в перинатальный центр города Кирова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стало срабатывание датчика давления масла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании крушения вертолёта в Астраханской области, при котором погиб пилот.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиационный комитет расследует дело о крушении вертолёта под Астраханью