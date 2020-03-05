Казань, , 20:11 — REGNUM В восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда днём 5 марта. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается.

По данному факту ведомство проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, предшествовавших инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, сход 12 вагонов грузового поезда произошёл 2 марта на территории Забайкалья (перегон «Жипхеген — Хилок»). а фотографии с места ЧП видно, что вагоны упали с высокой насыпи. Пассажирские поезда, задержанные из-за схода, были отправлены по маршрутам следования. Для задержанных болеем чем на четыре часа пассажиров были организованы бесплатные завтраки и обеды в вагонах ресторанах.