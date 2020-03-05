Женева, Швейцария, , 19:56 — REGNUM Некоторые страны предпринимают недостаточные меры по сдерживанию распространения коронавируса Covid-2019. Об этом сегодня, 5 марта, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на брифинге.

«Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах обязательства на политическом уровне, а также — реально предпринимаемые действия, недостаточны, учитывая серьезность той угрозы, с которой мы все столкнулись», — сказал гендиректор ВОЗ.

При этом он не сказал, о каких конкретно странах идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирус Covid-2019 прорвался за пределы Китайской Народной Республики. Первоначально в раздичных странах мира регистрировались заболевших, которые прибыли из Китая. Однако затем началось бесконтрольное распространение коронавируса в Иране и Италии.