Казань, , 20:50 — REGNUM Шесть порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Татарии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл около 15:50 мск в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги. С рельсов сошли шесть порожних вагонов грузового поезда.

Пострадавших в результате происшествия нет, сумма материального ущерба устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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