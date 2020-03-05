Нея, Костромская область, , 19:09 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в похищении восьмилетней девочки, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Костромской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Арест Fokusutama.com

По данным следствия, девочка пропала вечером 4 марта в городе Нея по дороге домой. Родители ребёнка, не дождавшись его, подали заявление на розыск девочки в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий девочка была найдена живой дома у мужчины, местного жителя 1983 года рождения. Ребёнка передали медикам, угроза её жизни и здоровью отсутствует.

Местный житель задержан по подозрению в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего. Обстоятельства похищения ребёнка устанавливаются. Проводится ряд следственных мероприятий с участием подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в отношении начальника КПП в кузбасской больнице за халатность, из-за которой был похищен ребёнок.

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