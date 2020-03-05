Елец, Липецкая область, , 18:58 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три сотрудника УФСИН. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

ДТП произошло 5 марта на трассе Орел — Тамбов. Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком. Три человека погибли, один госпитализирован.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование на личный контроль взял руководитель СУ СК России по Липецкой области.

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