Липецк, 5 марта 2020, 18:53 — REGNUM Погибшие в дорожно-транспортном происшествии в Липецкой области были сотрудниками подразделений регионального УФСИН России. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 5 марта легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на 257-м километре трассы Орёл — Тамбов. В легковом авто находились четыре сотрудника исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, которые находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк.
Трое находившихся в легковом авто погибли, один человек был госпитализирован в областную больницу.
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