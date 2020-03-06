Гётеборг, Швеция, , 07:53 — REGNUM В Гётеборге, расположенном на юге Швеции, прошла демонстрация с призывом «открыть границы» для нуждающихся беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Однако не обошлось без инцидента, — сторонников свободной миграции прервали выкрики с противоположной позицией. Об этом 5 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов Fria Tider, молодой человек правых взглядов прервал одного из выступающих в защиту открытых границ и громко заявил митингующим, что все они являются «предателями своей страны», то есть Швеции.

На площади Густава Адольфа, где состоялось мероприятие, звучали такие лозунги, как «Открывайте границы», «Спасайте жизни». Но когда один из левых активистов взял слово и начал выступать, его внезапно прервал человек, также стоявший на трибуне.

«Швеция переполнена. Все собравшиеся здесь являются предателями своей страны», — заявил молодой человек.

Сообщается, что впоследствии толпа прервала его оскорбительными лозунгами, после чего собравшиеся попросили его удалиться с мероприятия.