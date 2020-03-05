Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 18:29 — REGNUM Во Владимирской области в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Гусь-Хрустальный в продуктах, предназначенных для питания воспитанников, нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства в конце января провели проверку качества продуктов в учреждении. В сосисках «Оригинальные» крупного производителя из Московской области были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Информацию об этом направили производителю, декларации на данную продукцию отозвали. Также было уведомлено руководство социально-реабилитационного центра.