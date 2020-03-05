Пенза, , 18:17 — REGNUM В Пензенской области вынесен приговор за уклонение от призыва на военную службу. 19-летний житель Городищенского района признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от нее). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 18 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что в 2017 году мужчина был поставлен на военный учет, он прошел медосвидетельствование, по результатам которого был признан годным к службе. Лично расписавшись в повестке о явке, призывник в комиссариат не явился и стал скрываться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20-летний житель Янтиковского района Чувашии подозревается в уклонении от призыва в армию. Почти 2,5 года он игнорировал повестки в военкомат. Ему назначено наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.

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