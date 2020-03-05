Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Такси частично провалилось в лужу в Канавинском районе Нижнего Новгорода, информацию об этом опубликовали пользователи «Вконтакте».

На видеозаписи видно, как такси въезжает на одну из улиц и частично проваливается в яму, скрытую под лужей. Водитель высадил пассажира и самостоятельно выехал из ловушки, повредив при этом бампер.

Как отмечает «Нижний Новгород онлайн», «знаменитая гордеевская лужа … пользуется большой популярностью у местных блогеров. В октябре прошлого года эта грязная водица привлекла Илью Молодцова, который прокатился там на лодке, а до этого другой блогер Александр Иванов скользил там на сёрфе».