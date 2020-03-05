Ульяновск, , 18:12 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области возбуждены уголовные дела по факту сбыта фальшивых пятитысячных купюр, сообщает региональное УМВД. Подозреваемый сообщил, что купил их по цене вдвое дешевле номинала.

Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Самары. По данным полиции, мужчина совершал покупки в Димитровграде, пользуясь сайтом бесплатных объявлений, расплачиваясь при этом поддельными банкнотами. В результате он купил два фотоаппарата и игровую приставку.

«Продавцы данного товара, не подозревая о том, что купюры фальшивые, расплачивались ими центре при оплате коммунальных услуг и супермаркетах», — говорят в полиции.

Подозреваемый сообщил правоохранителям, что о продаже поддельных банкнот узнал на сайте, каждая пятитысячная купюра обошлась ему в 2400 рублей. Оплатив покупку, он получил сообщение с информацией о местоположении закладки с купюрами.

По данным полиции, самарцу удалось приобрести и сбыть 13 поддельных пятитысячных купюр. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее УМВД России по Ульяновской области предупреждало о том, что в Ульяновске зафиксированы многочисленные случаи обнаружения поддельных денежных купюр достоинством 1 тыс. рублей. По данным правоохранителей, они «имеют хорошее качество изготовления, затрудняющее их обнаружение»: цветовая гамма рисунка «соответствует оригиналу, имеется имитация защитной металлизированной нити, микроперфорации, микроволокон и водяных знаков, а также метки для людей с ослабленным зрением».